Чому ворог збільшив кількість ударів дронами-камікадзе: речник Сил оборони півдня пояснив

Кількість ударів дронами-камікадзе по Україні збільшилась за добу в середньому на 15-30 ударів.
Через погоду ворог збільшив кількість ударів дронами-камікадзе по Україні.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телеканалу "Ми-Україна".
"Умови, які зараз є, сприяють тому, що збільшилась кількість застосування дронів-камікадзе, дронів-розвідників. Їхня кількість збільшилась за добу в середньому на 15-30 ударів", – зазначив речник.
Як пояснив Волошин, ворог активізувався для того, "щоб коли зелень підніметься і зменшиться видимість поля бою, здобути якісь певні переваги".
Нагадаємо, ворог використовує нову тактику застосування дронів по Україні.
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