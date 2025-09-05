Чому ворог активізував бої на Дніпропетровщині: пояснення експерта

Війна в Україні / © Getty Images

Активні бої на території Дніпропетровської області пов’язані з тактикою Росії, спрямованою на створення так званих санітарних зон уздовж кордону та поступове просування у глиб української території.

Про це у прямому етері Еспресо заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов.

«Ще в травні минулого року диктатор Путін визначив чітке завдання для своєї армії — створення буферних зон на прикордонних територіях України. Тоді йшлося про Харківську, Сумську та Чернігівську області. Але якщо поглянути на нову редакцію російської конституції, де вони записали Херсонщину, Запорізьку, Луганську та Донецьку області як „свої“, — то саме це ілюструє, про що марить Кремль», — зауважив він.

За словами Селезньова, у логіці ворога санітарні зони мають бути створені й на територіях, які межують із цими областями. Саме тому бої на Дніпропетровщині є частиною загальної стратегії, а не спонтанними діями.

«Росія намагатиметься тиснути на наші позиції й рубежі, а у перспективі — просунутися до Миколаївської та, можливо, Одеської області. Але ключовим фактором лишається стійкість українського війська. Вона напряму залежить від ресурсної підтримки як з боку української оборонної промисловості, так і від допомоги наших західних партнерів», — наголосив експерт.

