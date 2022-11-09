Чому впали Маріуполь і Херсон: версії і подробиці прориву оборони на півдні України

На початку повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь і Херсон були окуповані через те, що Збройні сили України начебто "халатно" організували оборону Кримського перешийка - таку резонансну заяву зробив нещодавно учасник оборони Маріуполя, офіцер полку "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр"). Проте у військовому командуванні стверджують, що оборона перешийка напередодні 24 лютого перебувала у належному стані. Влада неодноразово заявляла, що правоохоронні органи вивчають обставини цих подій, проте про результати поки не повідомлялося.

ТСН.ua зібрав подробиці і версії щодо прориву оборони на півдні України після 24 лютого.

Що каже Кротевич

Начальник штабу полку "Азов", один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич в інтерв'ю Наталії Мосейчук наголосив, що знає прізвища ймовірних винуватців і обов'язково напише листа до Офісу генпрокурора, "щоб люди, які винні в тому, що під час оборони Маріуполя сталося так, як сталося, отримали покарання".

За його словами, командування "Азову" було свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя.

"І тоді вже ми казали, що є проблеми. Якщо питання в тому, чи Маріуполь здали, то я скажу, що ні. Це просто халатне ставлення до ворога і до планування, якщо брати зону відповідальності Об'єднаних сил", – вважає "азовець".

Також Кротевич зазначив, що на Південному напрямку ворожі війська, які просувалися з Криму, не зустріли спротиву - вони підійшли до Мангуша, і тільки потім їх вже почала уражати артилерія Об'єднаних сил. "Тавр" стверджує, що напрямок з Криму ще від 2015 року був "незакритим" і там дуже слабко була побудована оборона.

"Якщо там просто закрили б артилерією (перешийок з Криму – ред.), то ворог би не пройшов. Херсон не був би окупований, Бердянськ не був би окупований, Мелітополь не був би окупований. Так, ми опинилися б в оточенні, але кільце закрило б східне угрупування окупантів, яке пройшло між Волновахою і Маріуполем. Ми чекали на десантну висадку РФ з узбережжя, але її так і не було", – сказав Кротевич.

Генерал Наєв: ЗСУ готувалися до оборони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв 13 жовтня запевняв в ефірі телемарафону, що в Херсонській області перед наступом РФ кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було у робочому стані, а за день до вторгнення все перевели у першу бойову готовність.

"На території Херсонської області мінно-вибухове загородження, а також підготовка до підриву окремих мостів та інфраструктури було здійснене ще від 2016 року. Надалі війська, які виконували завдання, я наголошую, стабілізаційної дії, вони змінювалися. Постійно підтримували ті системи, які були закладені спочатку, в належному стані", - сказав він.

За його словами, коли цей напрямок 2019-2020 року перебував під наглядом, на мінах була здійснена заміна підривачів, адже через певний період під впливом погодних умов вони виходили з ладу.

"Кількість мінно-вибухових загороджень як була закладена 2016 року, вона була трішки збільшена, а ніяк не зменшена. Відповідно перевірялися лінії, по яких здійснювалося управління підриву тими чи іншими об'єктами. Безпосередньо восени 2021 року були перевірені досконало всі об'єкти, всі мінно-вибухові загородження, вони були справні. А також 2022 року за добу до вторгнення, десь 22 лютого, була дана команда підрозділам, які виконували там завдання, через їх командувача на приведення всіх цих об'єктів до знищення, приведення в готовність номер 1. Надалі вона була передана тим підрозділам, які відповідали за безпосереднє виконання", - сказав Наєв.

З його слів, на перешийках безпосередньо перебував один батальйон. Командир цього батальйону здійснював управління і підрив цих об'єктів.

Генерал також нагадав, що на початку агресії було присвоєно звання Героя України військовослужбовцю з цього батальйону, матросу Віталію Скакуну, який ціною власного життя підірвав Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити наступ ворога.

Прорив з Криму: версія від Арестовича

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 29 березня в інтерв'ю ВВС заявляв, що втримати наступ Росії з Криму було нереально.

"Багато хто звинувачує: а чому ви Кримський перешийок не перекрили? Тому що будь-яка кількість військ, яка би там стояла, була би перемішана російською авіацією з піском. Що ми й бачили, до речі, по знищеним українським колонам в Херсонській області. Я не знаю, що там було, будемо після війни розбиратися. Але я так розумію, їх спочатку відвели, потім кинули назад, аби утриматися, - і все це було знищено російською авіацією", - наголосив Арестович.

Радник Офісу президента зазначив, що неможливо протистояти в чистому полі авіації, у якої час підльоту дві хвилини.

Проте вже 8 травня Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live" заявив, що оцінку діяльності військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області мають дати правоохоронці.

На запитання, "чому не підготували Херсон, Нову Каховку, чому не замінували, не підірвали мости", Арестович відповів:

"Відповідь дуже коротка у тих, хто цією темою займається – про*бали. Хто, чому і як – розбиратимемося, зокрема в правоохоронних органах".

За словами радника голови ОПУ, правоохоронці мають розібратися з питанням – "де некомпетентність, де зрада".

"Там розбираються і обов'язково всім дадуть оцінки – і кадрові, і персональні, і кримінальні", - пообіцяв він.

Правоохоронці з'ясовують обставини

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов ще в травні заявляв, що правоохоронні органи України вивчають обставини можливого розмінування перешийка в Херсонській області.

"Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми обов'язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями", - наголосив Данілов.

Проте офіційної інформації щодо результатів такого розслідування немає досі.

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Військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua зазначив, що українці мають право знати всі обставини, пов'язані з окупацією півдня країни. Проте, за його словами, заява "азовця" Богдана Кротевича має бути підтверджена конкретними фактами.

"Для того, щоб було розуміння, чи мала Україна можливість дати відсіч, треба абсолютно чітко розуміти, який був план оборони, які сили та засоби мали застосовуватись на різних ділянках російсько-українського фронту, щоб давати оцінки. Я переконаний, що причини та обставини, які призвели фактично до окупації півдня нашої країни - це матеріал для дослідження правоохоронних органів - Служби безпеки України, Генпрокуратури", - заявив військовий експерт.

За його словами, "ці речі мають досліджуватись у комплексі".

"Я розумію емоційну складову офіцера, але ми маємо бути свідомими того, що звинувачення не можуть бути голослівними. Вони мають бути підтверджені фактами, свідченнями і відповідними матеріалами. Абсолютно переконаний, що країна має право знати, і суспільство буде вимагати від нашого військово-політичного керівництва оцінки дій або бездіяльності тих чи інших посадових осіб, які призвели до фактичної окупації півдня України", - вважає Селезньов.

Довідка: окупація Херсона і Маріуполя

Бої за Херсон розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Наступ російських сил на Херсон відбувався з півдня, окупованого Кримського півострова. Окупантам вдалося швидко взяти під контроль переправу через Дніпро - Антонівський міст.

1 березня росіяни прорвалися до Херсона за допомогою бронетранспортерів, не зустрівши серйозного спротиву. 2 березня місто було повністю окуповано ЗС Росії.

Битва за Маріуполь почалася 24 лютого і тривала тривала 86 днів, 82 з яких місто перебувало у повному оточенні.

З перших днів навали окупанти знищували об'єкти життєзабезпечення і створили в Маріуполі гуманітарну катастрофу. Також російські військові прицільно обстрілювали сховища, де перебували мирні жителі. За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, кількість загиблих серед цивільного населення може перевищувати 20 тисяч.

Протягом 16-20 травня оборонці міста, виконуючи наказ командування про збереження своїх життів, вийшли з укриття на "Азовсталі" і склали зброю.

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