Чому вручають повістки на вулицях та коли було найбільше добровольців - відповідь Міноборони

Вручення повістки - це ще не мобілізація, наголошує міністр оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що вручення повісток на вулиці законне, оскільки ЗСУ потрібно поповнювати втрати на фронті, а багато добровольців було ще у лютому-березні 2022 року.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
Міністр наголосив, що працівники військкомату змушені видавати повістки чоловікам призовного віку на вулиці, оскільки багато з них не живуть за місцем своєї реєстрації та не стали на облік у місцевих центрах комплектування.
"Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов’язаний з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з’явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження, або в мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", - заявив Резніков.
Міністр наголосив, що найбільше добровольців було у лютому-березні 2022 року, проте інші повинні розуміти, що зараз триває мобілізація і якщо чоловік придатний до призову - він має бути готовим до служби в ЗСУ.
"Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже, гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось "вау", як в Росії - ні, такого у нас немає", - розповів Резніков.
Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджений воєнний стан та загальна мобілізація. Також у разі порушення правил військового обліку чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.
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