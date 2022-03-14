Чому вже другий день втрати росіян зростають не так швидко / Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Чому вже другий день втрати росіян зростають не так швидко

Чому вже другий день втрати росіян зростають не так швидко

Вже другий день поспіль кількість втрат окупантів, згідно офіційної статистики, знаходиться біля 12 000. В чому справа - з'ясовує ТСН.ua.

Де загиблі вороги - пояснення від Міноборони

На запитання "Чому за офіційними даними вже декілька днів не змінюється цифра "більше 12 тисяч"?", заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла на своїй сторінці в Facebook: "Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій.

Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу.

Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються".

Роз'яснення від ТСН.ua

Від початку війни, коли бойових зіткнень було небагато, існувала можливість точно підрахувати кількість втрат противника. Зараз через характер бойових дій держслужбовці на місцях і тим більше українські військові не мають змоги дати повну картину того, що відбувається.

Навіть якби ця можливість була, у всіх є більш пріоритетні задачі.

Якщо раніше у Міноборони була можливість давати точні дані, то зараз все змістилося в бік статистичного аналізу. Що це означає? Ніхто не знає, точну кількість загиблих, але, поєднуючи декілька джерел інформації, можна отримати приблизні та усереднені дані.

Деякі джерела стають доступними не відразу. Інколи проходить декілька днів. Тож, судячи зі слів заступниці міністра оборони, статистика наразі уточнюється і буде оновлена найближчим часом.

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