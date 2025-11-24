Чому взимку ГБО починає “барахлити”: експерти назвали критичні помилки водіїв

Авто / © Фото з відкритих джерел

Реклама

З настанням холодів водії, чиї автомобілі обладнані газобалонними установками, все частіше стикаються з труднощами: двигун запускається важче, газова система переходить у роботу з затримкою, а салон прогрівається помітно повільніше.

За словами фахівців “ITsider”, головна причина таких збоїв — висока чутливість ГБО до низьких температур.

Експерти виділяють 10 ключових помилок, яких водії припускаються взимку — і які в результаті коштують грошей.

Реклама

Найпоширеніша помилка — запуск двигуна “на газу”

У холодну пору авто слід заводити лише на бензині й переходити на газ після прогрівання мотора хоча б до 40–50 °C. Порушення цієї рекомендації призводить до того, що свічки “заливає”, двигун починає працювати нестабільно або взагалі глохне.

Друга критична помилка — ігнорування рівня антифризу. Якщо охолоджувальної рідини недостатньо, редуктор ГБО не прогрівається, що унеможливлює роботу газової системи. Також можуть з’являтися повітряні пробки, які погіршують роботу як двигуна, так і печі.

Серед інших поширених помилок:

заправка газового балона "під зав’язку" — оптимум 80–90%;

відсутність сезонної заміни газових фільтрів;

неутеплений капот у сильні морози;

порожні бензобаки, хоча перехід на бензин взимку критично важливий;

зношений акумулятор чи свічки запалювання.

Фахівці наголошують: дотримання цих простих правил суттєво зменшує ризик поломок та забезпечує стабільну роботу ГБО в холодну пору року.

Реклама

Раніше ми розповідали, що зимові умови та ожеледиця суттєво ускладнили рух, тому водіям слід звертати особливу увагу на попереджувальні дорожні знаки. Дізнайтесь, як розпізнати небезпеку на дорогах взимку.