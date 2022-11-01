Чому є різниця у пошкоджених об'єктах і випущених по Україні ракетах: Жданов порахував зброю ворога

В Україні 31 жовтня ППО збила 44 із понад пів сотні ракет РФ. Загалом ворог завдав понад 60 ракетних ударів і 15 авіаційних.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Однак, якщо 50 ракет було випущено, 44 збили, чому 18 об'єктів постраждало? Жданов пояснив "нестиковку".

"Було лише 50 крилатих ракет. З-поміж крилатих ракет ми збили 44. Ще були ракети класу "земля-земля" - переробки від комплексів С-300. І ще були дрони "Шахеди". Над Чернігівською та Сумською областями було збито три дрони-камікадзе, а на Полтавщині – ще три. Скільки дронів досягли своєї мети, поки що невідомо. Тому об'єктів уражено 18, а ракет із 50 збито 44. Ракети "земля-земля" ми збити, на жаль, нічого не змогли", - пояснив Жданов.

Раніше очільник Львова Андрій Садовий під час масованої атаки високо оцінив роботу сил ППО у туманній погоді, наголосивши, що вони - титани. Мер закликав донатити на українську армію.

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