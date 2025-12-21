Чому з Грабовського не евакуювали людей раніше — пояснення ОВА

Евакуація / © УНІАН

У селі Грабовське на Сумщині на момент заходу російських військових перебували виключно мешканці, які письмово відмовилися від евакуації на безпечніші території України.

Про це повідомив заступник начальника Сумська обласна військова адміністрація Володимир Бабич в ефірі телемарафону.

За його словами, примусова евакуація з прикордонних районів Сумщини триває з 2023 року і проводиться регулярно. Загалом із прикордоння вже евакуювали 87,5 тисячі людей, серед яких 8 700 дітей. Водночас у цих районах досі залишаються близько 32 тисяч осіб, зокрема 604 дитини. Усіх дітей із “червоної” та “гарячої” зон уже вивезли.

“Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу наголосити, що село Грабовське та Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією”, — зазначив Бабич.

Він додав, що загалом близько 56% людей у зоні примусової евакуації письмово відмовляються залишати домівки, попри постійні роз’яснювальні та агітаційні заходи з боку влади.

Наразі в районі Грабовського тривають стабілізаційні дії, якими займаються військові. Представники ОВА безпосередньо на місці не перебувають.

За словами Бабича, евакуація відбувається “хвилями”: активізується під час загострення бойових дій і сповільнюється, коли ситуація відносно стабілізується. Лише за останню добу з прикордоння Сумщини евакуювали 22 людей, зокрема з Краснопільської громади. Усіх їх доправили до транзитних центрів, де забезпечили допомогою та оформленням документів.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації примусово депортували близько 50 цивільних громадян України з території Сумської області до РФ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.