Чому Захід говорить про ще 7 років війни в Україні: Самусь прокоментував фінансове планування союзників

Путін може жити і до 2036 року.

США та їхні союзники з G7 вважають, що війна в Україні може тривати роками, зокрема, 6-7 років, тож закладають цю ймовірність у своє військове та фінансове планування. Військовий експерт Михайло Самусь прокоментував ситуацію, пояснивши, чому це добре.

Про це йшлося в ефірі "1+1".

"Насправді, якщо німці щось планують до 2030-якогось року, це дуже добре. Вони планують, і свої плани здебільшого виконують", - сказав Самусь.

За словами експерта, звільнення українських територій до кордонів 1991 року не означатиме капітуляцію путінського режиму, тож ще довгий час РФ може завдавати по Україні ракетні удари, задіювати диверсійні групи і навіть атакувати країни Балтії.

"Це готовність насамперед не західних армій, бо армії вони будуть намагатися до кінця не залучати до цієї війни, а от оборонно-промисловий комплекс, який був у напівсплячому режимі, це був просто бізнес. 100 ракет продали за рік в арабські країни - це вже добрий результат, один корабель за 5 років продали - взагалі супер. Тепер треба виготовляти мільйони боєприпасів, сотні танків і бронемашин на місяць. Це планування ресурсів, які вони будуть вкладати в оборонно-промисловий комплекс", - пояснив експерт.

За його словами, правильно планувати все саме до 2035-36 року, тому що очільник Кремля Путін "може жити до 2036 року".

Нагадаємо, що деякі західні політики підштовхують Києв до проведення парламентських і президентських виборів.

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