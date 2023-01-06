Чому Захід почав давати більше зброї і що потрібно Україні - відповідь Андрія Мельника

Заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник розповів, що Захід почав виділяти Україні більше зброї після дипломатичних кроків нашої держави. Він сподівається, що врешті партнери передадуть нашій державі і бойові танки, і ракети.

Про це Мельник розповів в етері "1+1" в рамках телемарафону.

"Насправді факторів дуже багато і головний - це старання Володимира Зеленського. А це і історичний візит до Вашингтону, який став тектонічним зрушенням у питаннях Patriot, і щодо французів, і під Різдво ми бачимо важливе рішення німецького уряду щодо передачі нам БМП Marder, про що ми просили 10 місяців. Це сталось завдяки нашій дипломатії та партнерів просунулись у цих питаннях. Для нас важливо, що буде далі. Які можливості будуть в ЗСУ. Важливо не втрачати динаміку", - пояснив Мельник.

Заступник міністра закордонних справ додав, що Україна сподівається отримати далекобійні ракети та бойові танки.

"Нам потрібні рішення щодо постачання бойових танків, без яких звільняти наші території буде важче. Але потрібно робити ще більш далекоглядні кроки - постачання бойових літаків, зміцнення флоту - кораблі та підводні човни, ракети ATACMS. І це ті завдання, які президент ставить перед дипломатією, щоб наші ЗСУ отримали все найкраще і щоб допомога була не епізодичною, а системною", - сказав Андрій Мельник.

Передавання ЗСУ зброї

США 6 січня оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні - майже на 3 млрд доларів. ЗСУ вперше дадуть "вбивцю танків" БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоями калібру 25 мм, 100 бронетранспортерів M113 та інше.

Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

Також Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, ця держава має намір відправити Україні БМП Marder.

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