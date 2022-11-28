Чому Захід почав передавати Україні менше зброї: пояснення військового експерта з Ізраїлю

Захід не хоче війни на своїх територіях.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман вважає, що Захід почав передавати Україні менше озброєння. Це пов'язано з їхньою недостатньою кількістю та політичними чинниками.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Гендельман вважає, що країни Заходу зараз не мають достатньо багато озброєння, щоб передавати його Україні.

"Французьких танків CAESAR передали Україні у невеликій кількості, але це приблизно третина від того, що є у Франції. Польські Krab передали дуже значний відсоток від тої кількості, яка є в наявності у Польщі", - вважає фахівець з Ізраїлю.

Він додав, що достатньо озброєння є у США, проте там не хочуть передавати Україні багато зброї, оскільки побоюються війни з Росією чи Китаєм. Щодо сучасних танків, то Захід не хоче віддати їх Україні, щоб наша армія не стала сильною та щоб не спровокувати Росію на удари ядерною зброєю.

"Проте, якби Захід не надав достатньо артилерії, то Україна вже б програла війну. А танки не передають, можливо, тому, що вважають, що Україна ще більш-менш тримається. Тому можемо і надалі не давати", - вважає Гендельман.

Військовий експерт наголосив, що Заходу важливо, щоб війна не прийшла на їхні території.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти хотіли "за три дні" захопити Київ, встановити маріонетковий режим, який би підкорявся Кремлю. Проте ЗСУ зруйнували плани окупантів.

Після початку війни президент Зеленський та українські дипломати звертаються до багатьох держав світу з проханням надати Україні зброю для оборони від Росії. У США навіть для цього ініціювали контактну групу в форматі "Рамштайн", яка збирається, щоб обговорити потреби України на фронті.

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