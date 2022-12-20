Чому Захід вагається з постачанням Україні систем ППО Patriot: пояснення експерта

Експерт певен, що невдовзі Україні отримає принаймні один дивізіон цієї системи.

Захід досі не надав Україні такі вкрай необхідні для захисту нашого неба системи ППО Patriot, адже досі зважає на голос російської пропаганди.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов, інформує FREEДОМ.

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"Логіка наших західних партнерів ґрунтується до певної міри на неадекватних наративах, які просуває російська пропаганда. Мовляв, щоразу постачання сучасного високотехнологічного озброєння країнами, що не входять до Північноатлантичного альянсу, призведе до ескалації конфлікту", – зазначив експерт.

За його словами, говорити про ескалацію конфлікту зараз – нераціонально і нелогічно, адже РФ і так використовує весь спектр озброєнь під час ударів по Україні.

Селезньов зауважив, що така поведінка Заходу вже звична для України: спочатку міжнародні партнери виступають проти постачань певних видів зброї, як це були з артилерією, потім ЗСУ їх все ж таки отримує та використовує максимально ефективно.

"Думаю, що й із "Патріотами" складеться саме така ситуація, і в перспективі ми щонайменше один дивізіон цієї системи протиповітряної оборони отримаємо. А значить, небо над Україною, принаймні на одній із ділянок буде прикрите надійно", — сказав експерт.

Що відомо про передавання Україні систеи Patriot

Раніше президент Володимир Зеленський оозповів, що особисто веде переговори з Джо Байденом щодо передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Зеленський вважає погрози російських політиків через систему Patriot для України смішними.

За інформацією американських ЗМІ, адміністрація президента Джо Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України.

Як пише видання Politico, США розглядають можливість розширення військової підтримки України через загрозу повторного нападу Росії на Київ.

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