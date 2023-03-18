Чому західні партнери не одразу налагодили виробництво боєприпасів для України: просте пояснення експерта

Коли почалося військове вторгнення РФ в Україну, на Заході не думали, що війна набере таких масштабів, вважаючи, що Київ незабаром впаде.

Масштабна військова допомога Україні від західних партнерів розпочалася лише тоді, коли ЗСУ почали успішно громити російські війська, які здійснили вторгнення.

Про це говорив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

“Ніхто не очікував, що війна набере таких масштабів. Західні партнери, затаївши подих, сиділи чотири дні і чекали - чи впаде Київ, чи ні. І коли Київ не впав, почали думати, що робити з цією війною. А коли війна почала розгоратися і ми почали в перші тижні громити російські війська, доволі успішно наносити контрудари на різних оперативних напрямках, тоді зразу постало питання про допомогу Україні”, - зауважив він.

Експерт нагадав, що перший Рамштайн був аж у квітні 2022 року.

“Тоді, коли почала відроджуватися українська система ППО, коли почали збивати російські літаки у нашому небі, [західні партнери] почали думати, що Україна може вистояти у війні, але масштаби війни збільшувалися, витрати боєприпасів збільшувалися...” - відзначив Жданов.

За його словами, військово-промисловий комплекс наших партнерів на Заході надто довго “розкачувався”, оскільки вони “не сподівалися, що ми будемо живі через тиждень після вторгнення”.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами "Рамштайну-10" заявив, що Контактна група з оборони України і далі надаватиме підтримку стільки, скільки це потрібно. Зокрема, Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія спільно із США передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS.

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