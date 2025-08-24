Чому Захід не введе війська в Україну: думка офіцера ЗСУ

Миротворці

Європа та США не розглядають можливості відправки своїх військ до України, оскільки побоюються прямої конфронтації з Росією.

Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу “Еспресо” офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

За його словами, іноземних військових на території України не буде, окрім інтернаціональних легіонів, куди переважно вступають добровольці з інших країн, зокрема іспаномовні громадяни.

“Я вважаю, що ні США, ні європейські держави не направлять свої війська в Україну за будь-яких умов. Вони просто бояться прямого зіткнення”, — зазначив він.

Матяш переконаний: якби Захід наважився відкрити другий фронт проти Росії, війна могла б завершитися набагато швидше перемогою України.

“Якби вони не боялися, ця війна вже була б виграна. Росія втратила б те, що має. Китай також не наважився б підтримати Москву. Це могло б стати потужним сигналом і щодо Тайваню. А зараз, на мою думку, Пекін може ризикнути атакувати острів, і США не зможуть цьому завадити”, — додав офіцер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анкара готова долучитися до розмінування Чорного моря та українських територій, участь миротворчого контингенту не виключена.