Чому Захід не введе війська в Україну: думка офіцера ЗСУ
Захід не наважиться направити війська в Україну через страх прямого зіткнення з Росією. Військовий назвав це стратегічною помилкою, яка затягує війну та може підштовхнути Китай до дій проти Тайваню.
Європа та США не розглядають можливості відправки своїх військ до України, оскільки побоюються прямої конфронтації з Росією.
Таку думку висловив в інтерв’ю телеканалу “Еспресо” офіцер ЗСУ Олександр Матяш.
За його словами, іноземних військових на території України не буде, окрім інтернаціональних легіонів, куди переважно вступають добровольці з інших країн, зокрема іспаномовні громадяни.
“Я вважаю, що ні США, ні європейські держави не направлять свої війська в Україну за будь-яких умов. Вони просто бояться прямого зіткнення”, — зазначив він.
Матяш переконаний: якби Захід наважився відкрити другий фронт проти Росії, війна могла б завершитися набагато швидше перемогою України.
“Якби вони не боялися, ця війна вже була б виграна. Росія втратила б те, що має. Китай також не наважився б підтримати Москву. Це могло б стати потужним сигналом і щодо Тайваню. А зараз, на мою думку, Пекін може ризикнути атакувати острів, і США не зможуть цьому завадити”, — додав офіцер.
