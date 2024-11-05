Чому замість роботи з базами проводять рейди: Львівський ТЦК надав відповідь

Українське суспільство не на жарт хвилюють масові рейди представників ТЦК. Адже такі заходи не гарантують якісного проведення мобілізації.

Про це повідомляє "Еспресо. Захід".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №932 у ТЦК та СП є доступ до всіх баз даних. Це дозволяє ТЦК отримувати повні дані про всіх чоловіків, які підлягають військовому обліку. Теоретично бази даних мають оптимізувати процес мобілізації та сприяти підвищенню якості особового складу.

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Проте у Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що доступ до баз даних не розв'язує питання рейдів. Адже для цього потрібен безпосередній прямий контакт із громадянином.

"Основні функції ТЦК та СП полягають у мобілізації військовозобов’язаних громадян України на військову службу. "Доступ до баз даних" цього не вирішує жодним чином", – зазначили у пресслужбі ТЦК та СП.

Також робітники ТЦК наголосили, що оптимізувати процес мобілізації мають самі військовозобов’язані. Тоді потреби у рейдах не буде.

"Можливість оптимізації роботи можуть забезпечити самі військовозобов’язані громадяни України, прибувши в ТЦК та СП, в якому стоять на обліку. Це спростить роботу ТЦК з доведення й нагадування громадянам про їхній конституційний обов’язок захищати країну", – підсумували в ТЦК.

Нагадаємо, чоловіка, який отримав повістку і втік з ТЦК засудили до 3 років позбавлення волі.

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