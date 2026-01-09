Чому збивати ворожі "Шахеди" стає дедалі важче: експерт відповів

Безпілотник / © ТСН

Ворог змінює підхід до використання безпілотників, намагаючись нівелювати роботу української оборони. Тепер «Шахеди» не просто летять за заданими координатами, а використовують складніші алгоритми навігації та взаємодії.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

За словами Храпчинського, ключовою зміною стало впровадження так званого меш-зв’язку. Ця технологія дозволяє групі дронів обмінюватися даними безпосередньо під час польоту.

Експерт наголосив, якщо один безпілотник виявляє небезпеку або зону дії української ППО, він може передати цю інформацію іншим бортам. Фактично, дрони, що йдуть позаду, отримують «підказки», де безпечніше прокласти маршрут.

«Це дозволяє ворогу коригувати траєкторію польоту в режимі реального часу, уникаючи сліпих зон та пасток», — сказав експерт.

Ще одним небезпечним нововведенням стало використання інфраструктури на території Білорусі. Експерт зазначив, що росіяни розбудовують власну систему координат, використовуючи вежі мобільного зв’язку та спеціальні антени на білоруській території.

Це рішення робить «Шахеди» значно стійкішими до придушення супутникової навігації (GNSS). Навіть якщо українські засоби РЕБ глушать сигнал GPS, дрон продовжує орієнтуватися завдяки альтернативним каналам зв’язку та посиленим антенам.

Храпчинський наголосив, що такі технічні зміни вимагають від України нових підходів до оборони. Традиційних засобів РЕБ стає недостатньо — на перший план виходить необхідність раннього виявлення цілей та їхнє знищення на дальніх підступах, ще до того, як вони досягнуть українських міст.

Нагадаємо, в ніч проти п’ятниці, 9 січня, армія Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загарбники застосували ударні БпЛА, ракети морського і наземного базування, зокрема балістику середньої дальності. Основним напрямком цієї атаки була Київська область.