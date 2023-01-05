Чому ЗСУ не б'ють по території Білорусі і чи варто це зараз робити: пояснення експерта

На думку експерта, режим Лукашенка може використати "бавовну" у Білорусі, як привід для вступу у війну.

Наразі ЗСУ не мають потреби завдавати ударів по території Білорусі. Хоча окремі випадки "бавовни" там все ж траплялися.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський, інформує FREEДОМ.

"Говорити, що зараз є гостра потреба завдавати ударів по території Білорусі, поки що не доводиться, тому що інтенсивність атак звідти не настільки висока, щоб говорити про серйозну необхідність проведення якихось дій", — вважає експерт.

На його думку, риторика режиму Лукашенка спрямована на те, щоб спровокувати нові випадки "бавовни" та дати надумані підстави білорусам вступити у війну.

Грабський пояснює, що концентрація російських військ на білоруській території не настільки висока, щоб на них витрачати досить дороге та дефіцитне озброєння, яке ЗСУ використовують більш ефективно на інших напрямках.

"Тобто поки що ситуація складається так, що гострої потреби завдавати ударів саме по території Білорусі немає", — підсумував він.

Загроза з Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що білорусів викликають до військкоматів "для уточнення облікових даних". За інформацією Головного управління розвідки, РФ розташувала ядерну зброю у Криму та Білорусі.

Також стало відомо, що Білорусь та Росія щонайменше до 8 січня подовжили навчання регіонального угруповання військ "Союзної держави".

3 січня повідомлялося, що у Білорусі приземлився літак, який минулого разу прилітав туди напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що з Білорусі ворог зможе знову напасти, коли там буде 5-7 дивізій, тобто 50-70 тисяч людей з технікою. Але поки що стільки сил окупанти там ще не зібрали.

Головний редактор видання "Белорусская правда" Ілля Добротвор вважає, що білоруська армія не готова до реальних бойових дій і не має мотивації воювати через погану зарплату. Добротвор не виключає, що у разі залучення армії РБ до бойових дій, білоруси стрілятимуть росіянам у спину.