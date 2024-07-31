Чому ЗСУ не можуть зупинити просування росіян: експерт назвав три причини

Є три причини, чому українська армія зараз не може зупинити просування окупантів на фронті.

Є декілька причин, чому українська армія не може зупинити просування окупантів, але найперший і найбільший фактор - це нестача людей.

Таку думку висловив Експерт Павло Нарожний, йдеться у статті в матеріалі РБК-Україна "Ворог тисне. Чому деякі села знову захоплені і чи здатна РФ на великий рух".

Також читайте Чи зможе РФ провести ще один масштабний наступ влітку: прогноз американських аналітиків

"Тому, що було затягування ухвалення закону про мобілізацію. Він набув чинності 18 травня, коли вже почалася по факту російська літня кампанія. Тобто вони почали наступати, а ми в цей момент почали мобілізовувати людей", - сказав він.

Друга причина, зауважив Нарожий, - це перевага противника в авіації. Ворог застосовує велику кількість КАБів, йдуть постійні обстріли по лінії зіткнення, удари по позиціях, техніці, а дати достатню відповідь на все це, як зауважує Нарожний, "в нас поки що немає чим". Зокрема, через відсутність літаків F-16 та ЗРК Patriot у достатній кількості.

Третя проблема, на думку експерта, - це повільне надходження зброї від союзників.

"З великою імовірністю тим недоукомплектованим бригадам, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський, не вистачає бронетехніки, яка потрібна саме для стримування наступу ворога, для знищення особового складу, техніки окупантів. Сюди ж і артилерія та боєприпаси відносяться", - наголосив Нарожний.

Нагадаємо, в ISW оцінили, чи зможе РФ провести ще один масштабний наступ влітку.

Відстрочки не буде! Мобілізують тих, кого раніше не чіпали!

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber