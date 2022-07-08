Чому ЗСУ поки не розбиватимуть Кримський міст: пояснення генерала армії

Генерал армії України Микола Маломуж повідомив, що Кримський міст, який з'єднує материкову РФ та півострів, не буде вражений через кілька причин.

Водночас він наголосив, що Україна не "зачіпатиме Керсенчький міст" до певного моменту.

Про це голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж розповів в інтерв'ю Главреду.

За словами Маломужа, Кримський міст поки не атакуватимуть, щоб не провокувати Росію на агресивні дії та загрози ядерною зброєю.

"По-перше, наші ракетні засоби, навіть отримані від Заходу, не дістають до мосту, тому нам буде складно завдати йому потужного удару. Адже одна чи кілька ракет не знищать Кримський міст. По-друге, неофіційно є домовленість, що Кримський міст не є об'єктом нападу. Наприклад, його можна було б бомбити авіацією та закрити цю тему. Але для того, щоб не створювати передумови для нових масових ударів Росії по Києву, по центрам ухвалення рішень, по інших містах України, Кримський міст вирішено до певного часу не чіпати", - зазначив він.

Він пояснив, українські військові не завдаватимуть удару по мосту до моменту, коли Росія ослабне. Лише тоді можна буде нейтралізувати загрозу.

"До моменту, коли Росія ослабне, не зможе застосовувати стратегічні озброєння, коли в РФ почнеться хаос, але російська влада ще намагатиметься зберегти за собою Крим та насичуватиме його зброєю, використовуючи цей шлях – міст. У такому разі ми можемо нейтралізувати загрозу. Але зараз на політичному рівні питання бомбардування Кримського мосту не обговорюється", - сказав генерал української армії.

Нагадаємо, к олишній командувач сил НАТО Філіп Брідлав вважає, що Україна має повне право завдати удару по Кримському мосту. Він зауважив, що ураження мосту ЗСУ буде виправданим.

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

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