Чому ЗСУ стало важче збивати "Шахеди": експерт пояснив причину

Шахед

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Переведення фахівців мобільних груп протиповітряної оборони до піхотних підрозділів зменшило ефективність боротьби з ворожими дронами.

Про це заявив президент «АОПА Україна» Геннадій Хазан в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Хочу нагадати про ситуацію, яка відбувалась кілька місяців тому, коли фахівців з Сил ППО України, людей з мобільних груп відправляли в піхоту так неначе вони вже не потрібні. Був наказ оптимізувати кількість фахівців саме в Силах протиповітряної оборони України. Таким кроком можна нашкодити самому собі. Від таких кроків будуть наслідки. Зараз ці наслідки очевидні. Велику кількість фахівців, які мали хороші результати зі збиття ворожих цілей, переводили в піхоту. Коли ж росіяни збільшили й масштабували кількість терористичних атак, виявилось, що нам потрібно більше фахівців для мобільних груп, адже, як виявилось, вони ефективні. Знову за рибу гроші. Потрібно ж якісь, щоб у держави були середньо виважені рішення», — зазначив Хазан.

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Хазан також розкритикував кадрові рішення військово-політичного керівництва, які, на його думку, зашкодили здатності держави протидіяти атакам ворога.

«Не кадрові не женуться за посадами й роблять все якісно. А от певні військові кадрові мають рости та щоб не зламати карʼєру під певні речі прогинатись. Тому ми маємо відповідні наслідки із протидією ворожим атакам. Це відверто шкодить нам, як державі», — додав експерт.

Нагадаємо, в Україні придумали, як протидіяти російським навалам «Шахедів».

Однак експерт з безпеки Марсель Пліхта, колишній аналітик розвідки армії США, зазначає: навіть за умови, що є достатня кількість дронів-перехоплювачів, їх потрібно рівномірно розміщувати у найбільш ймовірних зонах ударів — в Києві, Одесі, центральних регіонах. Окрему проблему становить керування: на кожен апарат потрібен пілот.

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