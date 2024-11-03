Чому ЗСУ відступають з населених пунктів: військовий експерт назвав причини

ЗСУ змушені відступати з населених пунктів під натиском російської армії, яка рухається вперед. Причини відступу українських військових мають комплексний характер.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі "Українському Радіо".

Він наголошує, важливим фактором є те, що Росія має значну перевагу в кількості особового складу та матеріально-технічних ресурсах. Адже, незважаючи на чималі втрати серед особового складу, бронетехніки та озброєння, окупаційна армія "готова трупами своїх солдатів встилати шлях до здобуття омріяних квадратних кілометрів української території".

Другим чинником, вважає Селезньов, є те, що українські військові страждають від психологічного та фізичного виснаження. Адже деякі бригади дуже втомлені, бо перебувають на передовій понад рік.

Третя причина, на думку експерта, пов’язана з помилковими командирськими рішеннями. За його словами, перед зміною тактики важливо аналізувати попередні помилки, щоб уникнути їх у майбутньому.

"На превеликий жаль, традицією в українському війську не стало дослідження цих історій, і чимало відомих українських військових експертів на цьому постійно наголошують. Проблеми є. Українська армія так само розвивається і трансформується в армію сучасного типу, і на цьому шляху ми не уникаємо помилок, зокрема на рівні певних командирів", - пояснив Владислав Селезньов.

Як повідомляв військовий експерт Дмитро Снєгирьов, російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині. Військові РФ вже форсували канал Сіверський Донець та мають просування в районі Тернів і Торського.

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