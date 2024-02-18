Чому ЗСУ відступили з Авдіївки: пояснення секретаря профільного комітету Ради

Для досягнення бодай якоїсь “перемоги” російське військове командування використовувало для наступу на Авдіївку величезне ударне угруповання, до складу якого входили найбільш підготовлені російські солдати.

Головною причиною виходу підрозділів ЗСУ із Авдіївки була не обмежена кількість боєприпасів, а значна перевага ворога у повітрі, яку російські окупанти використовували ля завдання авіаударів.

Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

Чи бракувало боєприпасів

За його словами, загалом на лінії фронту підрозділи ЗСУ мають обмежену кількість боєприпасів, якщо порівнювати із росіянами. Однак, до Авдіївки було надіслано додаткове підкріплення.

“За моєю інформацією, яку надало вище військове керівництво, коли противник почав більше натискати і використовувати там [в Авдіївці] більше підрозділів, то туди були виділені додаткові боєприпаси і резерви. Я не знаю, чи встигли вони туди доїхати, але уже наступного дня, коли нам це сказали, було Генштабом заявлено про те, що виходять наші підрозділи. Об'єктивно - боєприпаси туди направлялися”, - зазначив Костенко.

Народний депутат наголосив, що для досягнення бодай якоїсь “перемоги” російське військове командування використовувало для наступу на Авдіївку величезне ударне угруповання, до складу якого входили найбільш підготовлені російські солдати.

Відступ під ударами КАБів

Водночас він погодився із аналітиками Інституту вивчення війни, які сказали, що противник зміг скористатися своєю перевагою в повітрі.

“Це реально факт. Думаю, що від початку повномасштабного вторгнення авіаційні удари найбільший ефект мали саме під Авдіївкою. Я не знаю, чому противник зміг зробити цю перевагу, а збивати ми їх почали лише в останній день. Можливо, тому що у нас бракувало якихось засобів, і вони не були туди перекинуті. Але 17 лютого були збиті три літаки, які є носіями цих КАБів”, - зауважив він.

Роман Костенко вважає, що саме через ці удари керованими авіабомбами наше військово-політичне керівництво ухвалило рішення про відведення наших військ.

“Ми маємо щось робити, бо росіяни зрозуміли, що вони успіху досягають, зокрема через своє локальне авіаційне панування. Тому я думаю, вони будуть його використовувати і далі. А оцих авіаційних бомб в них досить багато. Тому зараз питання не просто “закрити небо”, а і створити безпольотну зону хоча б кілометрів на 50−70 в бік противника, бо зараз це їхня перевага, на жаль”, - резюмував політик.

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, Повітряні сили ЗСУ знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, які протягом останніх днів атакували позиції українських захисників, зокрема й на Авдіївському напрямку.

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