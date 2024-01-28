Чому ЗСУ відступили з села Крохмальне на Харківщині: військовий експерт назвав причину

ЗСУ змушені були залишити село Крохмальне, що на Харківщині, через брак снарядів.

Про це виданню "Обозреватель" повідомив військовий експерт Андрій Крамаров.

"Я знаю ситуацію в Крохмальне, про яке наразі багато говорять. Мій колишній підлеглий наразі там командир роти. Вони тримали Крохмальне і відійшли з нього елементарно через те, що не було боєприпасів. Командир роти особисто перебував в цьому селі, командував своїми підлеглими, в нього було шість загиблих. Він розповідав мені: "Ми зробили останній постріл з гранатомету і я зрозумів, що далі утримувати позицію ми просто фізично не можемо. Інакше я просто покладу роту". І він відійшов. До речі, після того, буквально за 24 години, 25-бригада, штурмовики зайшли до Крохмального, перебили там росіян і тепер цей населений пункт знов умовно "сіра зона", - сказав він.

Нагадаємо, ISW повідомив, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.

Сухопутні війська підтвердили відхід від села, але запевняють, що це не несе загрози для сусідніх підрозділів. Зокрема, очільник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо зазначив, що військові залишили село та відійшли на кращі та підготовлені позиції.

"Крохмальне, щоб ви розуміли, – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, 5 будинків. І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу. Якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе. Я думаю, що це тимчасове явище. Лінія фронту щоденно змінюється".

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