Чонгарський міст повністю непридатний для руху: окупанти потрапили в нову пастку

Чонгарський міст (ілюстративне фото)

Реклама

Після українських ударів Чонгарський міст став повністю непридатним для руху транспорту. Через це російські війська почали перекидати вантажі іншими шляхами, однак один із таких маршрутів також потрапив під удар.

Про це повідомив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов із позивним Перун.

За його словами, після пошкодження Чонгарського мосту окупанти зосередили значну кількість вантажівок із військовими вантажами на маршруті через Армянськ. Саме по них українським військовим вдалося завдати удару.

Реклама

«Сьогодні цей рух був повністю зупинений. Ми провели ще одну акцію. Пізніше розкажемо, як вона пройшла. Через те, що був пошкоджений Чангарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час завдання ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили», — заявив Філатов.

Військовий уточнив, що операцію координували за участі спільного пункту управління з кіберрозвідкою — «Епіцентру мультидоменних операцій».

Філатов пояснив, що російську логістику вдалося ускладнити не одним ударом, а серією дій на різних напрямках. Зокрема, попередні удари по Маріуполю та дорозі на Бердянськ змусили окупантів змінити маршрути постачання для підрозділів на Гуляйпільському напрямку.

«Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Крима їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника», — сказав командир 1-го ОШП.

Реклама

За словами Філатова, наслідки цих ударів будуть тривалими для російських військ. Окупанти змушені витрачати ресурси на відновлення маршрутів, тоді як їхні підрозділи вже мають проблеми з постачанням.

ЗСУ ізолюють Крим: останні новини

Нагадаємо, у ніч на 11 червня ЗСУ вдарили по чотирьох мостах на під’їздах до Криму. Про це заявляє «гауляйтер» Володимир Сальдо. Він додав, що конструкції зазнали пошкоджень, тому росіяни перевіряють мости та уточнюють їхній стан.

Також повідомлялось, що українські війська перетворили ключову магістраль російських окупантів на «шосе смерті», де дрони цілодобово полюють на колони техніки. Ворожа логістика зазнає критичних втрат, а військові перевезення противника на півдні скоротилися на понад 70%.

Раніше ми писали, Україна успішно наближає ізоляцію Криму, знищуючи логістику окупантів за допомогою дронів власного виробництва. Як пише у статті для The Telegraph британський полковник Річард Кемп, атаки на Керченський міст змусили РФ перейти на вразливий «сухопутний коридор», який постійно атакують українські безпілотники, позбавляючи ворога пального та боєприпасів. Окрім фронтових успіхів, Україна ефективно нищить інфраструктуру в глибині Росії та застосовує інноваційні системи РЕБ, хоча перевага у війні дронів залишається динамічною та потребує постійної адаптації.

Реклама

Новини партнерів