"Чорна дірка на місці майбутнього лідера Росії": Невзоров про зміну влади в РФ

Публіцист наголосив, що в Росії немає демократичних кандидатів, які б могли очолити країну після диктатора Путіна.

Публіцист та ексдепутат Держдуми Олександр Невзоров вважає, що в Росії немає опозиційних лідерів, які могли б очолити країну після повалення путінського режиму.

Про це Олександр Невзоров розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Опозиції у Росії теж немає. Варшавський з'їзд показав юрби романтиків та білоручок, які у відповідь на абсолютно реалістичні пропозиції Осовцова, Фейгіна, Пономарьова... Ці молодці, так, але їх замало. Вони демонстрували готовність до непритомності та абсолютну непідготовленість у питанні влади. Вони не розуміють, що Росія не вціліє у існуючому вигляді", - сказав публицист.

Невзоров також допускає, що Володимир Зеленський міг би стати президентом Російської Федерації.

"Виникає чорна діра на місці майбутнього лідера. І ця діра, на жаль, має таку властивість, що вона всмоктуватиме, як і всяка чорна діра, події, дні, і ця діра безжальна. Я до чого? За реальної відсутності лідера на цих просторах не виключено, що Україні доведеться поділитися. Річ у тім, що на дуже великих поствоєних територіях більш значущої, сильнішої, реальнішої фігури та перевіреної у справі фігури, ніж Зеленський, не буде. Я нічого не хочу сказати. Ну, відомо, що все, за що береться Путін, закінчується бідою та ганьбою. І я підозрюю, що боротьба Путіна за російську мову призведе до того, що російській мові доведеться забезпечувати право хоча б другої державної на територіях від Білгорода до Єкатеринбурга", - резюмував публіцист.

Чи можлива зміни влади в РФ: думки експертів

Політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Володимир Путін збирається передати владу. Цей процес він хоче запустити ще цього року, якщо все буде вдало для нього. Він наголосив, що для Путіна передавання влади – це питання не просто репутації, іміджу, а й питання вже навіть особистого виживання.

"Зараз претендент номер один – Дмитро Патрушев (міністр сільського господарства РФ. – ред.), син Миколи Патрушева. Претендентами, але не такими сильними, як Патрушев, можна розглядати Мішустіна та Собяніна. Може, хто іще хоче, але ці люди будуть зараз про це мовчати для збереження життя та свободи", – заявив Соловей.

Аналітик Олексій Їжак, вважає, що найбільш вірогідний сценарій зміни влади в Російській Федерації може бути такий, як був під час розпаду Радянського Союзу: спочатку керована зміна влади та політики, яка через низку обставин вийде з-під контролю.

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що наступник президента РФ Володимира Путіна буде слабшим за нього, курс Росії малоймовірно зміниться.

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