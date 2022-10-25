Чорна доба у Бахмуті: військовим вдалося відсунути ворога від міста після жорстких обстрілів

Військовим вдалося відсунути ворога від Бахмута після жорстких обстрілів міста, йдеться в ТСН.

Від самої ночі й упродовж всього дня - з танків, артилерії та реактивних систем залпового окупанти інтенсивно обстрілювали цивільні квартали міста та його околиці.

По всьому району спалахували пожежі, десятки будинків, у тому числі й житлових, зруйновано та пошкоджені. Обласна військова адміністрація сповістила про загибель сімох цивільних. Водночас, наші захисники, витримавши чергову штурмову навалу окупантів, провели контратаку і змогли відкинути ворога від міста.

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Про тихі години, кажуть жителі Бахмута, вони геть забули. Ще у вересні запеклі бої та потужні обстріли відбувалися переважно за міською околицею. По місту, тоді теж гатила, але у Бахмуті можна було жити, додають люди. Нині з кожним днем місто порожніє, адже стріляє русня навмисне, де саме живуть цивільні. Частина людей таки їде з Бахмута, та ще більша кількість місцевих, навіть під жахливими обстрілами, залишаються, та часто стають жертвами рашистів. Гинуть на вулиці, під парканами своїх будинків та на власних городах. “У нас товариш по службі колишній на город вийшов, упав і одразу вбило. Справа в тому, що через два тижні його доньку так, а потім же і будинок з його згорів”, - розповідають місцеві.

Красномовніше за самовидців про щільність ворожих обстрілів “розповідають” руїни навколо. З кожним днем зруйнованих, знищених вогнем та пошкоджених споруд у Бахмуті тільки більшає.

Дуже часто гатять окупанти по одних і тих самих точках по кілька разів на день. “Спочатку тут, тут ще помідори були, разом із помідорами все згоріло. А перша - ще он там, у сусіда. Потрапили якраз “Градами”, два пакети вони випустили. Кладуть спочатку сюди, а потім вище”, - показують місця влучання люди.

Вижити у такій вогневій навалі дуже складно - лише напередодні рашисти била в Бахмуті сімох людей. Натомість, українські захисники твердять: надвечір, на кількох напрямках, ворога вийшло трохи відігнати, подалі від міста.

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