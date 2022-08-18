"Чорна скринька", месенджери та кіберфронт: як українські фахівці налаштовують зв'язок для президента

Чи здатні росіяни залишити нашого перезидента без зв'язку, які месенджери найбезпечніші зараз і чи вдалося російським спецслужбам викрасти секретну державну інформацію із сайтів держорганів.

Війська держспецзв’язку показали спеціальну "чорну скриньку" президента та розказали про запеклі бої з росіянами на кіберфронті.

Про це кореспондентці ТСН розповіли особистий зв’язківець президента України Володимира Зеленського та керівниця спеціального урядового кіберцентру, який протистоїть атакам російських спецслужб.

Вони для перших осіб держави організовують захищений спецзв’язок. Відбивають нахабні кібератаки ворога та добре знають, які месенджери у війну найбезпечніші. Це - аси Держспецзв’язку.

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Юрій Щиголь - ригадний генерал, кандидат юридичних наук, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

“Наш спецзв'язок – це спадок від срср. Теоретично, ворог знає, що та як у нас працює, всі схеми”.

“Побудована абсолютно нова система і від радянської залишився хіба зовнішній вигляд наших телефонів, при чому те, що в середині цих телефонів – це все нове”.

Як нам вдалося встояти і зробити так, щоб зв'язок в Україні не зник на жодну секунду?

“Це питання нам задають всі партн ери. Весь світ зараз дивиться на Україну і не дуже розуміє, як нам вдалося. Кілька тез. Перша: ми за останні два роки побудували систему надійного урядового зв’язку. У нас є топові українські компанії, які виробляють круті системи захисту інформації. Ми змогли об’єднати приватних партнерів і фахівців у сфері кіберзахисту і наші оператори зв'язку - мобільні оператори, оператора оптоволокна, - змогли побудувати системи свого захисту. І за останні 1,5 роки ми змогли побудувати комплексну систему, яку не вдалося зламати нашому ворогу”.

Який месенджер сьогодні найбезпечніший?

“Найзахищеніший є месенджери, які працюють на відкритому коді, коли кожен фахівець IT може перевірити, куди відправляє ці дані месенджер. Це сігнал, бріар, ваєр, які є у відкритому доступі в наших телефонах”.

Ватсап, телеграм?

“Це меседжери, які з закритим кодом. Це ваше особисте рішення – чи довіряєте ви цим застосункам”.

А наш президент спілкується в менеджері?

“Думаю, так”.

Але ж він президент і в нього має бути лише спецзв’язок?

“Президент користується тим, чому довіряє, а всі розмови, які стосуються обороні держави, проводяться по захищеним лініям зв’язку”.

Як називається твій відділ і які задачі перед тобою?

“Назву відділу оставимо за кадром. Займаюся я забезпеченням президента урядовим спеціальним зв’язком”.

Що можете сказати про свою команду? З ким працюєте?

“Є люди. Скільки їх - не скажу. Це професійна команда, яка 24/7 працює, виконує свої завдання та забезпечує президента”.

Ти працюєш з президентом? Ти мріяв про таку роботу?

“Я навіть не уявляв, що така робота є. Волею долі потрапив сюди в 2010 році і з тих пір забезпечую президентів.

Скільки часу проходить між словами: мені потрібно зв’язатися і вашими “все готово”?

“До 24 лютого це могло займати і тиждень, або навіть декілька. Зараз у нас такого часу не має. І між командою зв’язатися з тим, чи іншим абонентом і реалізацією можуть пройти буквально п’ять хвилин”.

П’ять хвилин і з будь-яким куточком світу зв'язок для президента готовий?

“Для того ми і працюємо”.

Найкоротший час для організації телефонної розмови для президента?

“Три-чотири хвилини”.

З якою країною доводилося організовувати зв'язок для президента за три хвилини ?

“США”.

Раніше ви скільки готувалися, щоб організувати ромову президента з президентом іншої країни?

“Тиждень - легко. Узгоджується купа інформації. Навіть до тону розмови. В довоєнний час у нас був час для перевірки забезпеченням. Зараз права на помилку немає”.

Твоя робота – це завжди тандем з колегами на тому боці дроту. Як відбувається співпраця і чи змінилося відношення до українців?

“Механізм співпраці - державна таємниця, конференційна інформація. Раніше ми очікували на лінії п’ять-десять хвилин. Зараз, під час будь якої розмови президента, не доводиться чекати співрозмовника з тієї сторони”.

Коли чують, що на зв'язку Україна – одразу реагують?

“Так”.

Раніше так не було?

“Бували випадки, коли доводилося чекати, хоча час був погоджений”.

Що означає спецзв’язок? Це фізичний недоступ до кабелів чи це закодований зв'язок?

“Це комплекс заходів, які вживаються для забезпечення безпечного зв’язку. Це може бути і звичайний мобільний телефон, про те якщо його правильно налаштувати і в необхідну мережу підключити – він буде захищений”.

Ви працюєте за старими технологіями? Раніше була спеціальна людина, яка носила спецчемоданчик ? А як зараз?

“Що було і що зараз - це зовсім різні речі. Ми практично повністю поміняли свій парк апаратури. Проте є такі напрямки зв’язку, які за старими звичками та принципами працюють зі старих телефонів, з окремих ліній зв’язку, на окремому обладнанні”.

Тобто ви сьогодні приносите спеціальний чорний чемоданчик ?

“Так. Є такі напрямки зв'язку, де такі чемоданчики потрібні”.

Це він біля вас?

“Так. Це один з декількох напрямків зв’язку і завдяки такому чемодану організовується закритий, захищений зв'язок між президентами двох держав”.

Зв’язок президента – це завжди закритий зв'язок, якщо ми говоримо про робочі перемовини. Але він же людина, і якщо він захоче поговорити з дружиною, або дітьми…теж по спецзв’язку?

“В нього є така можливість. Ми вживаємо декілька заходів щодо налаштувань його особистих пристроїв: мобільного, і він може спілкуватися будь з ким, будь-яким способом”.

Важко бути найкращим і організовувати зв’язок для президента країни?

“Не вважаю себе найкращим. Вважаю себе потрібним країні і президенту”.

Який він, як людина? Ви ж не перший рік разом працюєте.

“Він людяний. Знаєте, коли тебе питають як сім'я, як справи. І коли в тебе це питає президент — по іншому звучить. Завжди спілкуємося напряму. Я завжди розумію, що йому потрібно, як і коли”.

Як змінилися умови роботи після 24 лютого?

“Ніколи не думав, що я можу стільки не спати. На протязі перших двох тижнів, я навіть не пам'ятаю коли ми спали. Причому не тільки я, а вся президентська команда. Це був безперебійний зв'язок. В день доходило до 3-4 офіційних звернень до різних держав і десятки телефонних розмов. Навантаження на державну систему держспецзв'язку зараз в 10-тки разів більше”.

Пам’ятаєте найважчий день? Найбільша кількість розмов, перемовин, відеоконференцій президента?

“Перший тиждень, не день. Пальців двох рук помножені на два не вистачить, що перелічити всі розмови, які були”.

Зараз таких розмов стає менше?

“Я б не сказав. Працюємо 24/7. І кожен день по кілька разів на день президент дзвонить лідерам інших держав”.

З ворогом організовували зв’язок?

“Намагалися. Про те на тій стороні завжди були причини якісь по відмові”.

Чи здатна сьогодні Росія одним ударом залишити президента без зв'язку?

“Ні, це неможливо. У нас завжди є план, резерв і можливість забезпечити президента зв’язком з будь якою людиною на планеті”.

24 числа атака була і атака на зв'язок президента?

“Звичайно, в перші тижні було дуже багато атак і спроб залишити нас без зв’язку, про те – все працює. Вдавалося ворогу хоч на одну хвилину нас залишити без зв’язку?”.

Росіянам вдалося вкрасти якусь інформацію?

“Жодна з кібератак не призвела до втрати даних. Жодних цілей не досягнуто. Так, були зламані сайти, але це не призвело до втрат даних”.

Розкажіть, як вам вдалося протистояти так званій “другій армій світу”?

“14 січня у нас почалися масовані атаки на сайти органів державні влади і вже 15 зранку агенства США, Британії, НАТО звернулися із пропозицією допомогти і по сьогоднішній день вони з нами співпрацюють”.

Євгенія Воліник - керівниця урядової команди Cert-Ua.

То ти зв’язківець чи хакерка?

“Ми не хакери, ми займаємося кіберзахистом, ми їм протидіємо. Є такий термін як “білі хакери”. Це люди, які мають знання та навички хакерів, але використовують їх для гарних цілей. Наприклад, за зверненням вони можуть перевірити недоліки мережі організацій”.

Ви “біла хакерка”?

“Ні, це колеги, з якими ми співпрацюємо. Ми реагуємо на кіберінциденти, ми швидка допомога. Ми команда реагування на кіберінциденти. Основна наша задача - допомогти виявити, нейтралізувати та попередити в майбутньому кібератаки”.

Росія атакує не лише ракетами чи танками, але й на кіберпрторі. Яка ситуація зараз?

“Відбувається повномаштабна кібервійна. Хакери та російські спецслужби намагаються отримати доступ до систем різноманітних організацій з метою, або шпіонажу, або викрадення даних, або нанесення деструктивного впливу. З початку вторгнення інтенсивність кібератак збільшилася, ми постійно фіксуємо спроби враження мереж і державних органів, і об'єктів критичної інфраструктури і звичайних підприємств, медіакампаній”.

Які урядові сайти найбільш цікаві росіянам ?

“Державні органи і критична інфраструктура постійно цілі росії. Не нехтують жодними сайтами. Це і сайт сільради, це і сайти аптек, логістичних компаній. Зараз змінився фокус на галузі, які атакують. Більше уваги приділяють медіа сфері, радіо, сайти та газети”.

Наймасовіша кібератака?

“Була кібератака за місяць до війни - в січні, коли зловмисникам вдалося отримати доступ до ряду сайтів, здійснити діпфейс сайтів. Це коли на сайті розміщують якийсь несанкціонований контент – напис хакербайт. Хакнуто таким-то угрупованням, або дезінформація, яка має спричинити якийсь резонанс. Зараз часто намагаються публікувати інформацію, що президент здався, Україна здалась, перемога за ворогом”.

Як ви співпрацюєте з колегами інших країн?

“Змінилося те, що дуже багато країн нам хочуть допомогти. Ми є акредитована команда членів форуму. Це дозволяє нам з довіреними джерелами обмінюватися інформацію про кіберзагрози, отримувати таку інформацію, взаємодіяти для блокування таких кібератак. Якщо з якоїсь країни намагаються атакувати об’єкт в Україні і ми це бачимо, ми можемо звернутися до команди аналогічної в цій країні і попросити заблокувати”.

Як росіяни себе поводять на кіберфронті? Вони нахабні? Зухвалі? Які вони?

“Вони і нахабні, і не нехтують ніякими методами. У деяких хакерів бувають принципи, наприклад, не атакувати лікарні, але в росії бар’єрів не має ніяких. Вони безпринципні, нахабні. Но я не можу сказати, що вони завжди професійні”.

Ви вже разгадали тактики ворога?

“Відслідковуємо й досліджуємо. Повноцінно розповісти не можу. Ми розуміємо ряд їх технік, які вони можуть використовувати і ми часто знаємо, чого від них можна очікувати. Ми показуємо, що росія є агресором в кіберпросторі і це ми можемо підтвердити фактами”.

Світ сумнівався?

“До нас звертилися журналісти з різних країн і представники світової кіберспільно з запитами”.

Вони запитують, як атакує Росія?

“Їх цікавили цілі росії і методи, які вони. Вони запитують. Набагато більше інформації почали надавати нам про кіберзагрози”.

Ваша порада, як не потрапити на гачок злочинців у кіберпросторі?

“Не вводити на підозрілих сайтах свої дані чи карток, зараз шахраї використовують тематику соцвиплат і так виманюють кошти. Або конфіденційні дані. Варто мати стійкі паролі - це довгі паролі, складні. Використовувати парольні фрази - їх простіше запам’ятати. Це може бути рядок з вірша, з пісні, або набір слів. Користуйтеся багатофакторною авторизацією. Будьте пильними, щоб не попастися на гачок фішингу – зловмисники часто створюють сайти, дуже схожі на справжні. Наприклад, банківські сервіси для поповнення рахунку. Ціль сайтів - отримати дані карти, а потім вкрасти кошти. На посилання в меседжах від незнайомих людей краще не переходити, якщо в повідомленні йде мова про сайт банку, то краще через повідомлення не переходити, а ввести в пошуку сайт такої то установи і перейти вже за посилання, що пропонує кібер система”.

Як ви це все витримуєте?

“Ми військові – це наша робота. Ми робимо все, щоб в українців був зв'язок, щоб у ваших глядачів, щоб кожен знав, що держава є надійною”.

Нагадаємо, що Росія відкинула пропозицію генсека ООН вивезти зброю з території Запорізької АЕС.

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