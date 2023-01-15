Чорна скринька: українська розвідка натякнула російським льотчикам про відплату (фото)

У ГУР Міноборони скористалися прозорою метафорою, опублікувавши фото з "чорною скринькою" на тлі літака російських збройних сил.

Після масової терористичної ракетної атаки, яку здійснила 14 січня Російська Федерація із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, дальніх бомбардувальників Ту-22м3 та винищувачів Су-35, в ГУР Міноборони прозоро натякнули на відплату російським льотчикам.

У Telegram-каналі українські розвідники опублікували фото з "чорною скринькою" на тлі літака російських збройних сил.

Цією метафорою вони зробили тонкий натяк на сумну долю російської військової авіації.

Як відомо, бортовий самописець або ж бортовий реєстратор неформально називають "чорною скринькою". Цей пристрій використовується в авіації для запису основних параметрів польоту, внутрішніх показників систем літака, переговорів екіпажу тощо. Інформація з "чорних скриньок" використовується для з'ясування причин аварій.

Зазвичай ці скриньки яскравого помаранчевого кольору, але для візуалізації українські розвідники скористалися буквальною метафорою.

"Black box [чорна скринька] — гідна відплата усім терористам", - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, для масованої атаки по українських містах російський агресор використав крилаті ракети повітряного та морського базування, а також здійснив запуски керованих авіаційних ракет по території України. Зброю було націлено на об'єкти критичної інфраструктури.

Під час ракетного обстрілу по України російські військові вгатили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Внаслідок удару загинули мирні жителі.

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