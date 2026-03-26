Чорне море може стати мертвим назавжди через Росію: як війна нищить дельфінів та екосистему

В обложених гаванях Одеси наукове судно «Борис Александр» боком наклонилося на якорі. Через постійні обстріли та загрозу з боку російських безпілотників ніхто не може піднятися на борт, щоб оцінити пошкодження. Але набагато страшнішим є те, що через бойові дії вчені позбавлені можливості оцінити збитки, які війна завдає всьому Чорному морю.

Про це пише The Guardian.

Директор Інституту навколишнього середовища доктор Ярослав Слободник констатує: ситуація критична. Через війну збір даних став практично неможливим, а екосистема зазнає трансформацій, які можуть бути незворотними.

«Нам залишається тільки чекати. Біорізноманіття повністю змінилося. Ряд видів, схоже, зник, але нам потрібні додаткові дані. Дані, збір яких через війну неможливий», — заявляє Слободник.

Трагедія для «вартових моря»

Дельфини — головні індикатори здоров’я Чорного моря, адже вони перебувають на вершині харчового ланцюга. До війни в акваторії мешкали три види цих ссавців. Зараз їхні тіла дедалі частіше знаходять на узбережжях. Тільки в перший рік вторгнення було зафіксовано близько 125 таких випадків.

Окрім прямого забруднення, смертельну загрозу становлять військові гідролокатори кораблів та підводних човнів. Акустичні перешкоди заважають дельфінам орієнтуватися, що призводить до їхньої загибелі.

«Ми можемо лише сказати, что Чорне море знаходиться на критичній точці, можливо, вже перейшло її, через цю війну», — наголошує Слободник.

Катастрофа на Каховській плотині в червні 2023 року стала одним із найважчих ударів для екології. Тонни токсичних речовин, важких металів та гниючих решток потрапили через Дніпро у море.

До 2022 року Україна демонструвала успіхи у відновленні акваторії, наближаючи стандарти чистоти до європейських. Сьогодні ці досягнення перекреслені. Спутникі знімки фіксують інвазивні види рослин та «відразливу червону піну» на поверхні води — ознаки глибокого дисбалансу.

Тіньовий флот та мінна небезпека

Науковець Віктор Коморин з Українського научного центру морської екології попереджає про небезпеку від російського «тіньового флоту». Численні аварії суден біля острова Зміїний та в окупованих районах призводять до розливів нафти, які неможливо ліквідувати через бойові дії.

«Ми вже знаємо, що там багато небезпечних об’єктів — ракет і мін, безпілотників та інших вибухових речовин», — пояснює Коморин.

За його словами, 82% об’єму моря становить сірководень, і лише верхній тонкий шар насичений киснем, що робить екосистему неймовірно вразливою.

Нагадаємо, у березні в Одесі на пляжах «Відрада» та «Ланжерон» зафіксували зміну кольору морської води на жовтий і появу специфічного запаху.

Під час обстеження акваторії Чорного моря державні інспектори виявили плями жовтого та жовто-сірого відтінків і відібрали проби води. Лабораторні дослідження показали підвищений вміст жирів і масел, що свідчить про забруднення.

Попередньо встановлено, що причиною могла стати соняшникова олія, яка потрапила до води після удару по портовій інфраструктурі в грудні 2025 року. Наразі відповідні служби продовжують моніторинг та вживають заходів для ліквідації наслідків.

Також, забруднення акваторії маслянистими речовинами поширилися також на територію нацпарку «Тузловські лимани».

За даними фахівців, масляниста плівка на поверхні води обмежує доступ кисню, що негативно впливає на морські організми. Зокрема, після шторму було зафіксовано масову загибель крабів.

Площа забруднення на території «Тузловських лиманів» становить близько 10 тисяч квадратних метрів, моніторинг ситуації триває.