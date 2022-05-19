Чорні від російських вибухів, поранені, налякані та шоковані: донецькі поліцейські показали, як рятують життя людей (відео)

Поліцейські Донецької області рятують життя людей зі зруйнованого росіянами Лиману. Окупанти не спиняються та знищують його вщент, цілеспрямовано б’ють по житлових масивах.

Поліцейські, наражаючи власні життя, рятують людей із охопленого вогнем міста. Силовики надають першу домедичну допомогу, а поранених доставляють до лікарні.

Відео порятунку людей опублікувала Національна поліція України.

"Чорні від вибуху, поранені, налякані та шоковані – такими бачать цивільних поліцейські, які вже за лічений час виїжджають на порятунок людей в місця обстрілів. Кожна хвилина може коштувати життя. Поліцейські прибувають в місця прильотів, щоб, у першу чергу, допомогти людям, надати першу домедичну допомогу, безпечно та вчасно доставити поранених до лікарні. Поліція працює у посиленому режимі, аби врятувати кожного!", - зазначають поліцейські.

За даними Нацполіції, сьогодні, 19 травня, з міста евакуйовано 60 людей, одного доставили до лікарні. Вчора, 18 травня, до медичного закладу у м.Краматорськ правоохоронці Лиману відвезли трьох людей – їхнє життя врятовано. Допомога мирним мешканцям, які стали мішенню окупантів, надається цілодобово.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати цивільні населені пункти по всій Україні. У четвер, 19 травня, окупанти з важкої зброї вдарили по Сєвєродонецьку Луганської області. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу загинули 12 людей та ще понад 40 зазнали поранень.

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