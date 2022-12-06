"Чорні запорожці" і прикордонники знищили групу окупантів, які "власноруч викопали собі могили" (відео)

Інженерні війська окупантів на Донбасі власноруч викопали собі могили.

В Донецькій області прикордонники та бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили інженерну групу окупантів, які прибули будувати укріплення та хотіли використати екскаватор.

Відео інциденту опублікувала Держприкордонслужба.

Аеророзвідка 72-ї окремої механізованої бригади надала точні координати мінометному підрозділу прикордонників. Останні своєю чергою успішно виконали вогневе завдання. Влучні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників.

Раніше в ЗСУ показали, як тіла окупантів гниють в окопах поблизу Бахмута. У Міноборони України повідомили, що українські захисники встановили за місяць рекорд зі знищення російських загарбників.

Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 510 окупантів та збили понад 60 ворожих крилатих ракет. Станом на 6 грудня загальні бойові втрати ворога в Україні становлять 92 200 осіб.

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