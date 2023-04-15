"Чорний клоун": терорист Гіркін обурився закликом Пригожина завершити війну проти України

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) накинувся зі звинувачення на ватажка ЧВК "Вагнер" Євгена Пригожина, після того, як він закликав припинити війну проти України, оскільки "цілі спецоперації були досягнуті".

Про це Гіркін написав у Telegram.

"Я правильно зрозумів, що чорний клоун прямо закликав до відторгнення від РФ половини "Донецької Народної Республіки", "столиці" та третини території Запорізької області, зданого під час "непростого рішення" Херсона? Цікаво – чи напише на нього хтось заяву до прокуратури? Питання риторичне… "Цей заклик – чий треба заклик", - написав Гіркін.

Нагадаємо, Соловйов накинувся на Гіркіна через "образу" Путіна (відео).

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