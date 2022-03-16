"Чорний лебідь" для Путіна: військовий експерт розповів, чому у Росії не зможуть оголосити мобілізацію

"Чорний лебідь" для Путіна: військовий експерт розповів, чому у Росії не зможуть оголосити мобілізацію

У Росію йдуть та йдуть труни, наголосив Жданов.

На 21 день війни вся активна частина збройних сил Росії вимотана майже остаточно, вона на останньому подиху, але Путін не може дозволити собі запровадити воєнний стан і розпочати мобілізацію.

Про це в інтерв'ю Оbozrevatel розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо він оголосить мобілізацію, то це може бути тим "чорним лебедем", який викличе соціальний вибух у Росії. Тоді відразу всі запитають: а як же непереможна легендарна Червона армія, найсильніша у світі? Це перше. Друге – втрачено час. У Росію йдуть та йдуть труни. Суспільство вже починає ставити запитання: а за що ми воюємо в Україні? Навіщо вона нам потрібна? Ми ж така багата та сильна країна, навіщо ми полізли в Україну?", - наголосив експерт.

Нагадаємо, у Чернігівській області українські захисники збили ще один Су-34 російських окупантів.

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