Чорнобаївка - 11:0: Арестович повідомив, що ЗСУ вчергове вдарили по окупантах

Окупанти не встигають тікати з Чорнобаївки, і їм постійно прилітає від ЗСУ.
Збройні сили України вже 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
Про це 27 березня повідомив радник президента Олексій Арестович.
"На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні) До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0. Сьогодні", - написав він.
Нагадаємо, що ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували уже другого генерала РФ - командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу Якова Резанцева.
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