Чорнобаївка - новий сезон: ЗСУ підтвердили знищення командного пункту окупантів

У Чорнобаївці було знищено пункт управління 22 армійського корпусу берегових військ флоту Росії.

На півдні росіські окупанти продовжують триматися займаних рубежів оборони та перекидають сили на Криворізький напрямок.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Ворог намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. Проте успіху не мав і відступив.

Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував українські позиції. Втрат немає.

Вдень південну околицю Костромки було обстріляно реактивною системою залпового вогню "Град". Одна особа загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватних будинки та лінії електропередач.

Українська авіація у відповідь завдала два удари по опорним пунктам ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Загальні втрати ворога на півдні за добу:

31 окупант;

танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б", 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник.

Підтверджено, що в Чорнобаївці було знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росіян. Повний обсяг ворожих втрат дорозвідується.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ захопили "тіктокерів" Кадирова під Соледаром.

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