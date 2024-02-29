Чорнобиль не пробачає: що сталося з окупантами, які окопувалися у Рудому лісі

Таку долю їм пророкували з самого початку.

Російські військові, які окопувалися в Рудому лісі в Чорнобильській зоні, не вижили.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міський голова Вараша, що є містом-супутником Рівненської АЕС, Олександр Мензул.

“Якщо про Україну, то треба нагадувати всім, що ми — ядерна держава. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас — ядерні матеріали. Україна є підписантом меморандуму з МАГАТЕ про контроль над переміщенням ядерних матеріалів, тому що потенційно це — ядерна зброя”, — сказав міський голова.

Він нагадав, що є приклад Запорізької АЕС, де Україна не контролює переміщення радіоактивних матеріалів. Ще міський голова згадав, як окопувалися “безграмотні орки” у Чорнобильській зоні, в радіоактивному Рудому лісі.

“Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив”, — додав Мензул.

Міський голова м. Вараш Олександр Мензул має освіту інженера-фізика, працював у відділі ядерної безпеки, був заступником начальника служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації Рівненської АЕС.

Нагадаємо, у квітні 2022-го року повідомлялося, що російські військові вирішили окопатися у найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони. Вони рили окопи в “Рудому лісі” та піддавалися великій дозі опромінення.

Тоді за словами міністра енергетики Германа Галущенка, загарбникам залишився максимум один рік життя. Вони помиратимуть від хвороб, викликаних опроміненням.

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