Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизпалива

Всі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" продовжують перебувати під контролем окупантів.

За інформацією керівництва ДСП "Чорнобильська АЕС", що наразі перебуває у м. Славутич, майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1 та СВЯП-2), а також Нового безпечного конфайменту над об'єктом "Укриття".

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України у Телеграмі.

Однак всі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", що знаходяться у зоні відчуження, продовжують перебувати під контролем військових країни-агресора.

Починаючи з 11:22 09.03.2022, на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" відсутнє електропостачання та, відповідно, відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП "Чорнобильська АЕС", що безпосередньо знаходиться на майданчику.

Робота Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлена.

Реальна ситуація на майданчику наразі не відома.

Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Путін готує теракт на ЧАЕС.

Читайте також: