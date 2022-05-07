Чорноморебаївка: військові показали як вчергове вдарили по ворогу на Зміїному і знищили катер

Військові показали чергове відео, як б’ють по позиціям ворога на окупованому Зміїному.

Окупанти, попри те, що військові нищать їхні позиції на окупованому острові Зміїний, продовжують возити туди техніку і дають військовим змогу знову їх вражати.

Нове відео з відпрацюванням по ворогу оприлюднило Оперативне командування "Південь"

«Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення "Ласкаво просимо до пекла!", вражає», - зазначають військові.

Окрім позицій на відео також зафіксовано знищення малого десантного катери типу "Серна", уточнюють бійці кореспондентам ТСН.

«Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків... Зміїний - не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога», - додають військові.

Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення "Ласкаво просимо до пекла!", вражає. https://youtu.be/Dv_gQA6o22U Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків... Зміїний - не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах☄️! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення️, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога!!! Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Субота, 7 травня 2022 р.

Нагадаємо, що українські війська перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках і повідомляють про звільнення п`яти населених пунктів Харківщини