Чорноморський флот іде на дно: у ВМС назвали, скільки кораблів були знищені або виведені з ладу

Водночас у ВМС визнали, що потоплено лише два з близько 10 російських ракетоносців. Там пообіцяли, що Україна продовжить завдавати ударів.

Україна за період повномасштабної війни потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі. Це завдало сильного удару по військовому потенціалу країни-агресорки.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів виданню Associated Press.

Як повідомив Плетенчук, останній удар увечері 23 березня вразив російський десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який стояв у доці в окупованому Севастополі. Це судно входило до складу ВМС України до того, як Росія захопила його під час анексії Криму 2014 року.

Раніше речник ВМС інформував, що під час удару того ж дня також були пошкоджені ще два десантні кораблі того ж типу "Азов" і "Ямал", а ще – корабель розвідки "Іван Хурс".

Плетенчук сказав AP, що атака, влаштована українськими ракетами "Нептун", також уразила об'єкти порту Севастополя та нафтобазу.

Зазначається, що російська влада повідомила про масовану українську атаку на Севастополь минулими вихідними, однак не визнала жодної шкоди флоту.

Речник ВМС зазначив, що в результаті останньої атаки було знищено або виведено з ладу третину всіх військових кораблів, які були в РФ у Чорному морі до війни. Водночас Плетенчук визнав, що потоплено лише два з близько 10 російських ракетоносців. Він пообіцяв, що Україна продовжить завдавати ударів.

"Наша кінцева мета – повна відсутність військових кораблів так званої Російської Федерації в Азовському та Чорноморському регіонах", – заявив речник ВМС України.

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У статті вказується, що успішні удари українських дронів і ракет забезпечили значний підйом морального духу Києва в той час, коли неукомплектовані збройні сили стикаються з російськими атаками вздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 км.

Цей виклик морській перевазі Росії також допоміг створити сприятливіші умови для експорту українського зерна та інших постачань із чорноморських портів країни.

Офіційні особи в РФ замовчують більшість претензій України, але попередні втрати флоту підтвердили російські військові блогери та медіа. Вони жорстко критикували військове керівництво за його повільну та неохайну реакцію на загрозу.

Нагадаємо, напередодні представник ГУР Міноборони України Євген Єрін повідомив, що після влаштованих атак активність Чорноморського флоту РФ помітно зменшилася, флот уже значно менш боєздатний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чорноморський флот РФ іде на дно! Що від нього залишилося?

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