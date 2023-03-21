Чорноморський флот РФ опинився майже "у пастці" – Гуменюк

Росіяни можуть хіба що розосереджувати свій флот по усій акваторії Чорного моря.

Чорноморський флот РФ опинився практично у пастці, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря росія не має такої можливості. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії Чорного моря.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі "Укрінформу", відповідаючи на запитання, чи може РФ почати виводити кораблі у зв’язку зі збільшенням кількості "бавовни" в Криму та через побоювання Росії втратити свій флот.

"Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції", – зазначила Гуменюк.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що вони перебувають у своєрідній "пастці", вона сказала, що певною мірою так. "Але вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань і поки що вважають її такою в 100 морських миль від контрольованого Україною берега", – пояснила речниця.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, в окупованому Джанкої повідомили про атаку невідомих безпілотників. Місцеві жителі повідомили, що вибух пролунав біля залізничного вокзалу.

Головний гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що ніяких "прильотів" не було, а це, мовляв, спрацювала російська ППО.

Пізніше ГУР повідомило, що вибухи у Джанкої були пов'язані зі знищенням російських ракет "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну.

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