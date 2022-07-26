Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою - британська розвідка

Дата публікації
Перегляди
2585
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою - британська розвідка

Фото: УНІАН

Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України.

Спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України залишаються безуспішними. Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.  

Як зазначається у зведенні, 24 липня 2022 року російські крилаті ракети потрапили в причал українського Одеського порту. Міноборони Росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак ніяких вказівок на те, що такі цілі знаходилися в місці попадання ракет.

"Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність їх Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. 

"Однак російські процеси націлювання, регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України із застосуванням авіації. Ракети було випущено з напрямку Чорного моря.

Читайте також:

5 людей померли в черзі прорватися на вільну Україну - рашисти "мурижать" людей біля Василівки

5 людей померли в черзі прорватися на вільну Україну - рашисти "мурижать" людей біля Василівки
Наступна публікація