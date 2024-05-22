Чорноморський флот Росії став флотилією після знищення крейсера "Москва", але є проблема — Плетенчук

Якщо говорити про технічний бік, то Чорноморський флот РФ можна було називати флотилією від моменту втрати крейсера "Москва", проте фактично, у складі флоту ще залишається багато одиниць, серед них є й носії крилатих ракет.

Про це ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає "Уніан".

"Якщо брати суто технічно, флотилією їх можна було називати з моменту втрати крейсера "Москва", як корабля першого рангу. Але це якщо брати аспекти суто технічні. Фактично, у складі флоту ще залишається багато одиниць, серед них є й носії крилатих ракет. Так, "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму серед інших. Але казати, що угрупування повністю відсутнє, або воно мале – ні. Поки ще рано", – зазначив Плетенчук.

Він додав, що у росіян є інша проблема – фактично неможливість застосовувати наявний у них корабельне-катерний склад через небезпеку виходів у Чорне море.

"Цей факт ми так само спостерігаємо", – додав він.

Нагадаємо, у липні 2023 року ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу ЧФ Росії. Через 10 місяців Україна потопила цей корабель класу "Каракурт" у тимчасово захопленому Севастополі.

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