Чорноморський флот тікає із заходу Криму: чи залишається загроза від "Калібрів"

Частина угруповання РФ все ще залишається біля берегів Криму і становить небезпеку для України, кажуть у ГУР.

Попри те, що ворог забрав частину свого флоту від берегів Криму до Новоросійська, загроза ракетних обстрілів з Чорного моря все ще залишається.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Останнім часом ворог продовжує проводити роботи з передислокації Чорноморського флоту з Кримського півострову до Новоросійська. Тим не менше, частина угруповання залишається там. І так, вони становлять небезпеку для України, зокрема, коли ми говоримо про носії "Калібрів", – сказав Юсов.

Він запевнив, що ця ситуація уважно відстежується Україною і готується продовження різних заходів із послаблення потенціалу ворога в Чорному морі.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про те, що російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово втікає з Криму.

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