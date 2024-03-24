"Чорноморського флоту більше немає": окупант підтвердив ураження кораблів "Ямал" та "Азов" (аудіо)

Російський окупант Єгор Гузенко, відомий під псевдо "Тринадцятий", підтвердив знищення двох великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" Чорноморського флоту у Севастополі.

Гузенко опублікував аудіозапис у своєму Telegram-каналі, проте згодом видалив його. Проте запис зберіг український журналіст Денис Казанський.

Так, росіянин розповів про "чергову трагедію" Чорноморського флоту.

"Сьогодні вночі сталася чергова трагедія на Чорноморському флоті. Хохлам вдалося уразити великі десантні кораблі "Ямал", "Азов" та один командний центр. Я не знаю скільки втрат серед особового складу. Але факт залишається фактом: Чорноморського флоту – більше немає", - прокоментував окупант.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про ураження у Криму двох великих десантних кораблів – "Ямал" та "Азов". Також є влучання в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту Росії.

Читайте також провідні новини дня: