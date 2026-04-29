Чорноморський флот РФ ослаб: у ВМС повідомили про ситуацію в Криму

Крим повністю в зоні ураження Сил оборони — Плетенчук

Тимчасово окупований Крим фактично повністю перебуває в зоні ураження Сил оборони України, а російські військові змушені постійно маневрувати, щоб уникнути ударів.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Українського радіо».

За його словами, останні удари по військових об’єктах РФ у Криму лише підтверджують цю тенденцію. Зокрема, нещодавно було уражено об’єкти на базі Чорноморського флоту в Севастополі, а також завдано ударів по кораблях і авіації, зокрема на аеродромі Бельбек.

«Треба одразу зробити собі таку помітку, що Крим фактично повністю перебуває в зоні ураження з боку, зокрема, і Військово-морських сил, й інших складових Сил оборони України», — наголосив Плетенчук.

Він зазначив, що попри постійну загрозу російські війська змушені залишати частину флоту на півострові. Йдеться передусім про допоміжні судна та пошкоджені кораблі, які потребують ремонту, адже основна ремонтна база Чорноморського флоту досі розташована саме в Криму.

«Не можна перебазувати все одразу в Новоросійськ, він теж не гумовий», — пояснив речник ВМС.

За словами Плетенчука, російські військові намагаються приховати кораблі, змінюючи місця їхньої стоянки, однак це не рятує їх від ударів.

«Це актив, фактично елементи воєнного потенціалу нашого ворога, тому вони є законними військовими цілями», — підкреслив він.

Також він звернув увагу, що бойова активність Чорноморського флоту суттєво знизилася. Наразі російські кораблі майже не виходять у море, окрім епізодичних запусків крилатих ракет.

Функції флоту значною мірою перебрали на себе авіація та безпілотники. Росія активно застосовує розвідувальні та ударні дрони, а також підіймає авіацію під час атак для її захисту та участі в протиповітряній обороні.

Попри це, загроза з боку РФ зберігається, однак можливості Чорноморського флоту суттєво обмежені.

Тим часом у ніч проти 29 квітня в тимчасово окупованому Криму зафіксовано масовану атаку безпілотників на російські військові об’єкти.

