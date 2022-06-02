Чорному та Азовському морям загрожує радіоактивне забруднення через варварство російської армії - Зеленський

Бойові дії на Донбасі створюють загрозу забруднення підземних вод, зокрема, через затоплення шахти, в якій в часи СРСР відбувалося ядерне випробування.

Російська агресія, яка стала причиною війни в Україні, не тільки принесла смерть та руйнування в нашій країні, але й створила загрозу, зокрема, для водних ресурсів частини Європи – центру і сходу, Чорноморського басейну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC в Братиславі.

“Характер бойових дій російської армії – відверто варварський. Вони просто знищують абсолютно все. Жорстоко бомбардують і житлові будинки, і промислові підприємства. Зокрема, екологічно небезпечні хімічні виробництва, металургійні заводи тощо”, - наголосив президент.

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За його словами, бойові дії на Донбасі ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт, серед яких є шахта "Юнком", в якій у 1979 році було здійснено підземний ядерний вибух, то навіть радіоактивне забруднення може потрапити не тільки до річок України, але й в Чорне і Азовське моря.

“Неможливо переоцінити загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи – центру і сходу, Чорноморського басейну”, - наголосив президент.

Також Зеленський зауважив, що однією з найважливіших мішеней для російської армії в Україні стали мости через ріки. Для їх остаточного руйнування російська армія завдає по декілька ударів поспіль.

Нагадаємо, через захоплення та обстріли атомних станцій, прицільні влучання російських ракет по нафтобазах, гектари спаленого лісу та забруднення наших водойм росіяни вчиняють екоцид і скорочують українцям життя.

Росіяни чинять екоциди: повітря, водойми, ґрунти і тварини потерпають від бойових дій

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