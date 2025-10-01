- Дата публікації
"Чорний ринок" під час війни: стало відомо, скільки зброї зникло в Україні
В Україні за час повномасштабної війни втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї, причому за останній рік ця цифра зросла майже удвічі.
Критична ситуація з обігом зброї в Україні. Від початку повномасштабної війни 2022 року в країні втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї, і динаміка викликає серйозне занепокоєння.
Таку інформацію надає “Опендатабот”.
За останній рік кількість зниклої зброї зросла майже удвічі: якщо у вересні 2024 року фіксувалося 270,9 тисячі випадків, то до вересня 2025-го ця цифра сягнула майже півмільйона.
Що саме зникає та як
Аналіз свідчить, що переважна більшість випадків (94%) — це саме втрата зброї, тоді як на викрадення припадає лише 6%.
Найчастіше зникає наступне озброєння:
Автомати: понад 149 тисяч одиниць. Це, зокрема, понад 99 тисяч одиниць АК-74.
Мисливські рушниці: понад 135 тисяч одиниць.
Пістолети: бойові та під гумову кулю сумарно складають приблизно чверть усіх випадків втрат та викрадень.
Географія небезпеки
Найбільші обсяги втраченої зброї зафіксовано у ключових регіонах, як прифронтових, так і глибокому тилу.
Лідерами за кількістю зниклої зброї є:
Київ: 78,5 тисячі одиниць.
Донецька область: 72,2 тисячі одиниць.
Миколаївська та Київська області: по 50,1 тисячі одиниць.
Запорізька область: 36,9 тисячі одиниць.
Раніше повідомлялось, що найважливіший канал постачання зброї для України опинився під загрозою.