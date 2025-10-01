ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

"Чорний ринок" під час війни: стало відомо, скільки зброї зникло в Україні

В Україні за час повномасштабної війни втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї, причому за останній рік ця цифра зросла майже удвічі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зброя

Зброя / © Pixabay

Критична ситуація з обігом зброї в Україні. Від початку повномасштабної війни 2022 року в країні втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї, і динаміка викликає серйозне занепокоєння.

Таку інформацію надає “Опендатабот”.

За останній рік кількість зниклої зброї зросла майже удвічі: якщо у вересні 2024 року фіксувалося 270,9 тисячі випадків, то до вересня 2025-го ця цифра сягнула майже півмільйона.

Що саме зникає та як

Кількість втраченої та викраденої зброї / © Опендатабот

Кількість втраченої та викраденої зброї / © Опендатабот

Аналіз свідчить, що переважна більшість випадків (94%) — це саме втрата зброї, тоді як на викрадення припадає лише 6%.

Найчастіше зникає наступне озброєння:

  • Автомати: понад 149 тисяч одиниць. Це, зокрема, понад 99 тисяч одиниць АК-74.

  • Мисливські рушниці: понад 135 тисяч одиниць.

  • Пістолети: бойові та під гумову кулю сумарно складають приблизно чверть усіх випадків втрат та викрадень.

Географія небезпеки

Де найбільше втрачають та крадуть зброю / © Опендатабот

Де найбільше втрачають та крадуть зброю / © Опендатабот

Найбільші обсяги втраченої зброї зафіксовано у ключових регіонах, як прифронтових, так і глибокому тилу.

Лідерами за кількістю зниклої зброї є:

  1. Київ: 78,5 тисячі одиниць.

  2. Донецька область: 72,2 тисячі одиниць.

  3. Миколаївська та Київська області: по 50,1 тисячі одиниць.

  4. Запорізька область: 36,9 тисячі одиниць.

Раніше повідомлялось, що найважливіший канал постачання зброї для України опинився під загрозою.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie