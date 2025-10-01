"Чорний ринок" під час війни: стало відомо, скільки зброї зникло в Україні

Зброя / © Pixabay

Критична ситуація з обігом зброї в Україні. Від початку повномасштабної війни 2022 року в країні втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї, і динаміка викликає серйозне занепокоєння.

Таку інформацію надає “Опендатабот”.

За останній рік кількість зниклої зброї зросла майже удвічі: якщо у вересні 2024 року фіксувалося 270,9 тисячі випадків, то до вересня 2025-го ця цифра сягнула майже півмільйона.

Що саме зникає та як

Кількість втраченої та викраденої зброї / © Опендатабот

Аналіз свідчить, що переважна більшість випадків (94%) — це саме втрата зброї, тоді як на викрадення припадає лише 6%.

Найчастіше зникає наступне озброєння:

Автомати: понад 149 тисяч одиниць. Це, зокрема, понад 99 тисяч одиниць АК-74.

Мисливські рушниці: понад 135 тисяч одиниць.

Пістолети: бойові та під гумову кулю сумарно складають приблизно чверть усіх випадків втрат та викрадень.

Географія небезпеки

Де найбільше втрачають та крадуть зброю / © Опендатабот

Найбільші обсяги втраченої зброї зафіксовано у ключових регіонах, як прифронтових, так і глибокому тилу.

Лідерами за кількістю зниклої зброї є:

Київ: 78,5 тисячі одиниць. Донецька область: 72,2 тисячі одиниць. Миколаївська та Київська області: по 50,1 тисячі одиниць. Запорізька область: 36,9 тисячі одиниць.

Раніше повідомлялось, що найважливіший канал постачання зброї для України опинився під загрозою.