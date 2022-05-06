Чотири дні підготовки і йдуть на фронт: Росія активно залучає строковиків до війни проти України

Росія активно використовує солдатів-строковиків для війни проти України.
За даними розвідки, такі солдати проходять 4-денну підготовку, після чого їх перекидають на фронт.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Встановлено, що в складі 217 повітрянодесантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби. Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області", - йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначають, що новобранці 8 армії південного військового округу ЗС РФ проходять 4-денний курс підготовки. Після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України.
"Також російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін “відрядження” – до 2 тижнів. Озвучена мета – "надання допомоги", - йдеться у повідомленні.
За інформацією української розвідки, в російській армії продовжуються випадки дезертирства. Так, у селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони, не бажаючи воювати, втекли з регіону.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти в Харківській області та місто Харків.
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