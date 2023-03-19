Чотири напрямки: де може розпочатися новий контрнаступ ЗСУ і що робить РФ, щоб йому запобігти

ЗСУ мають можливості для одночасного контрнаступу щонайменше на чотирьох напрямках. А росіяни намагаються здогадатися, де буде основний удар.

Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов, інформує FREEДОМ.

Бахмутський напрямок

“За даними того ж російського злочинця Євгена Пригожина, у районі Бахмута формуються чотири свіжі українські бригади, що свідчить, на його думку, про можливість контрнаступу ЗСУ на цьому напрямку. Російські джерела називають Бахмутський напрямок другою Курською дугою. Тобто тактика часів Другої світової війни, але вже у виконанні Збройних сил України — максимальне нанесення втрат в особовому складі й техніці російським окупантам, виснаження їх, знекровлення атакуючих частин. А потім — успішний характер контрнаступу”, — зазначив Снєгирьов.

Вугледарський напрямок

Експерт нагадав, що недавно міністр оборони РФ Шойгу відвідував позиції росіян у Донецькій області. Ймовірно, йдеться про Вугледарський напрямок.

Візит цей — невипадковий. На думку експерта, Шойгу інспектував фортифікаційні споруди своїх військ.

"Можливий задум ЗСУ цілком читабельний — відстань від Вугледара до Маріуполя близько 10 км. До того ж вирішується і друге завдання — блокування основного транспортного хабу, Волновахи, — близько 40 км від Вугледара до Волновахи. Плюс, відповідно, розв’язання проблеми так званого сухопутного коридору, тобто тієї ділянки дороги, яка з’єднує окупований Крим із захопленими територіями Луганської та Донецької областей, і, відповідно, з РФ”, — зазначив Снєгирьов.

Запорізький і Херсонський напрямок

Перспективним з погляду можливого контрнаступу ЗСУ експерт називає Запорізький напрямок. Також він не відкидає Херсонський напрямок як перспективний для контрнаступу.

"До того ж розглядається кілька варіантів, зокрема й форсування Дніпра. Невипадково, за повідомленнями пабліків російських окупантів, зараз на території Херсонської області зафіксовано різку активізацію диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ”, — додав він.

Харківський або Сватівський напрямок

За словами Снєгирьова, Сватівський напрямок дає можливість виходу безпосередньо до Луганська з подальшим блокуванням російського угруповання, що оперує, як на території Луганської, так і Донецької областей.

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"Тобто сценаріїв більше ніж достатньо. Фактично зараз, завдяки героїчним зусиллям ЗСУ і, відповідно, військово-технічній допомозі з боку Заходу, створено умови для можливого успішного характеру деокупації", — підсумував експерт.

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