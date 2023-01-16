Чотири напрямки: генерал запасу СБУ проаналізував, де Росія може наступати

Ягун не виключпє, що наступ може відбуватися на всіх чотирьох напрямках одночасно.

Є чотири напрямки, які російська армія може використати під час наступу на Україну.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, інформує FREEДОМ.

"Якийсь напрямок буде взято за основний. Це тактика, яка використовувалася Червоною армією у Другій світовій війні. Тому я не думаю, що вони відмовляться від такої можливості. Тобто вони можуть спробувати продавити оборону України у чотирьох місцях та подивитися, що краще піде, і водночас посилювати якийсь один напрямок", — припустив Ягун.

На його думку, перший напрямок — з Білорусі. Найімовірніше, у районі кордону з Волинською та Рівненською областями.

Другий — на північному сході України, між Сумами і Харковом. Експерт припускає, що росіяни захочуть спробувати відокремити Харків і таким чином захопити не лише місто, а й усю область.

Третій напрямок — наступ на Луганщині.

"Там буде набагато складніше, тому що там наше гарне угрупування стоїть, і у нас є просування… Це може бути просто контратака, контрнаступ із зупинкою нашого наступу та переходу у контрнаступ", — припустив генерал-майор запасу СБУ.

Четвертий напрямок — південь.

За словами Ягуна, росіяни створили певне угруповання військ для того, щоб, можливо, наступати у бік Запоріжжя.

Проте він нагадав, що росіяни не відмовилися від свого наміру відрізати Україну від Чорного моря, тому їх цікавлять і Херсон, і Миколаїв, і Одеса.

"Якщо ми точно вгадаємо напрямок головного удару, якщо ми будемо готові вистояти під таким ударом і зможемо переламати ситуацію на свою користь, то весняний наступ (ЗСУ. – Ред.), можливо, буде успішним. Ми можемо використовувати тоді якийсь інший напрямок, на якому росіяни не були готові, й там у них менше військ, або перейти в контрнаступ на напрямку їхнього головного удару", — припустив Ягун.

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